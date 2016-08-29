Создание сайта-презентации для конкурса-фестиваля BALLET BEAUTIFUL AR

Необходимо сделать презентацию с возможностью в дальнейшем менять текст (в исходнике). Предоставить в двух вариантах Исходник + PDF 7 листов. В прикрепленном файле весь текст разбит на страницы Внимание! Бюджет ограничен и увеличиваться не будет! Поэтому если вы ...