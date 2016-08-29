Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam ([url=http://www.ticketsteam.ru/]www.ticketsteam.ru[/url]). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.
Создание сайта-презентации для конкурса-фестиваля BALLET BEAUTIFUL AR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна красивая презентация для фестиваля по тех заданию
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