Создание видео роликов о косметике

На постоянную основу, нужна девушка, знающая и умеющая работать с видео камерой, разбирающаяся как в лечебной так и в обычной косметике. Необходимо создание коротких видео роликов рассказывающих о различных косметических средствах. ОТ Вас - опыт и/или желание такой работы, полная подготовка видео ролика. Условия работы обговариваем в личке.