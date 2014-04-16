Создать "цепляющее" письмо в html для рассылки

Нужно создать письмо в html для рассылки по клиентской базе. Рассылка будет для подписчиков форума, нужно сделать так, чтобы людей заинтересовать зарегистрироваться на моем сайте. (Рассылка по форуму шоппоголиков, а подписаться на сайт косметики).

Нужен креативный человек, который сможет сделать текствовую и визуальную часть письма. Варианты "акций" есть.

Возможно постоянное сотрудничество.