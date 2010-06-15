Требуется разработчик презентаций

Обязанности: Подготовка визуальных материалов для обучения, вебинаров и т.п. Работа по аудио-и видеомонтажу. Подробности и вопросы при переписке. Требования: 1. Знание программных продуктов по захвату, обработке аудио-видео, изображений. 2. Опыт работы дизайнером. 3. Опыт работы с программами по захвату рабочего стола. 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен разработчик презентаций. Пишите сроки и цену за разработку 1 презентации.
Портфолио обязательно!
- Похожие заказы
- Презентации4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Срочно требуется разработчик мультимедийной презентации компании (с опытом аналогичной работы). Резюме и примеры работы присылайте на почту: [email protected] для Митюшовой Александры, тел. (812) 331-83-53Презентации3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Программист 1. Flash 2. ActionScripts 3 (Обязательно) 3. Знание API ВКонтакте (СТО ПУДОВО НАДО) 4. Базы данных (приветствуется) Материальное вознаграждение 1. 10% от прибыли проекта в течении 6 месяцев, с момента запуска проекта. ИЛИ 2. ...Презентации1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Компания приглашает дизайнера из Москвы для создания презентаций.Презентации13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требования: Знание основных программ верстки (Quark XPress‚ Adobe Framemaker‚ Adobe inDesign) Умение быстро освоить незнакомую программу Знание английского языка на уровне понимания интерфейса программ Опыт работы верстальщиком не менее 2 лет Коммуникабельность‚ аккуратность Обязанности: Верстка технических материалов согласно требованиям заказчика (инструкции‚ описания‚ ...Презентациинет заявокЗакрыт14 лет назад
В компанию на 2-3 дня в неделю, или на полдня (как договоримся) необходим дизайнер, основные задачи: - рисовать презентации - бланки отчетов - корпоративные элементы - иногда править фотографии --- Только Киев, официальное трудоустройство!Презентации2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется видео оператор, умеющий создавать композицию и компоновать красивый кард. Умение ставить свет приветсвуется. Кандидат должен, но не обязан обладать опытом видео мантажа. Обязаности - отснять серию интервью и демонстраций. Обязательно укажите Ваш опыт работы, а ...Презентации1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Создание креативной концепции и проработанной раскадровки для информационной (НЕрекламной) мультимедийной dvd презентации (50 мин.) Возможна, но не обязательна дальнейшая реализация. Презентация будет включать в себя видеографику, 3D графику, анимацию, видеоэффекты. Отличное знание возможностей технических средств и ПО, последних ...Презентации3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по захвату видео с экрана монитора, (производство обучающих курсов) Оплата за один проект (50 минут готового видео) 2000 руб Web Money, Yandex, и так долее. Все инструкции для соискателей на http://dignatamedia.ru/video/Презентации14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Екатеринбург. Flash программист и аниматор для работы с дизайнером. С Вас: опыт создания заставок, презентаций. Понимание actionscript больше чем у наших дизайнеров, т.е. работа в паре, хотя зависит от уровня. Самое главное умение добиваться эффектного результата. С Нас: интересные ...Презентации4 заявкиЗакрыт16 лет назад