Требуются удаленные сотрудники.

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Удаленная работа над образовательными проектами редакторе нашей разработки, среда визуальная, особых навыков не требует, необходимо пройти небольшой курс обучения. Разработка проекта предполагает работу с графикой, звуком, текстом. Желающим участвовать будет выслана программа-редактор для освоения, примеры готовых проектов. Для получения проекта необходимо будет выполнить тестовое задание. Оплата будет почасовая, просьба в заявке указать ставку за час, предпочтение минимальным ставкам.

Ознакомиться с работой можно ссылкам видео-обучения.

http://www.youtube.com/watch?v=o5p7pxV1OhI

http://www.youtube.com/watch?v=69gz3wRgu7k

http://www.youtube.com/watch?v=PPYrcH-GAJ4

http://www.youtube.com/watch?v=3MWR8CJcap0

13 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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