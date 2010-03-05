Видео старт ап пояснение

Доброе время суток,

задача: Есть лого, его надо обработать различными эффектами, потом сделать

анимированный текст, на этом задача заканчивается . После показать работу любым защищенным

образом, после подтверждения с моей стороны оплата поступит в течение нескольких часов.После

этого все исходники плюс полную версию в формате видео передадите мне.

Работа не пыльная следовательно не должна занять много времени на исполнение.

я надеюсь что и так понятно что делается все в Адобе Афтер Эффект