Интеграция программки C# в веб

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Есть программка для формирования картинок графика по заданным значениям написанная на C#, нужно интегрировать ее в веб.  

Что нужно: 

зайти на страницу ввести данные

сохранить зарендеренные картинки на свой комп

программка во вложении 

6 лет назад
mass8
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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