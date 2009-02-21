Поправить программу на C#

$11
Прикладное ПОЗавершен3 заявки189 просмотров
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Есть программа с открытым кодом на C# .

http://www.sngegt.com/index.php?action=SNG%20Quiz

Нужно сделать

1) вывод не 2х карт, а 4х;

2) вывод не 2х синих прямоугольников, а 6ти;

3) при нажатии кнопки Start карты должны рандомно меняться, для 2х карт сделано, нужно для 4х.

15 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Laputa
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$11
1 день
Детально разобрался в программе и оперативно внес нужные изменения.
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