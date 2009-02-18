Помощь в защите программы и лицензировании - .net

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок268 просмотров
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Программа .net.

Нужно защитить программу и систему лицензирования чтобы была.

Прошу отвечать людей, которые знакомы с существующими системами защиты.

Желателен крайне опыт взлома программ.

Примеры программ которые защищали желательны.

Обо всем этом прошу в личку.

Результатичное консультирование оплачивается, если надо программирование.

15 лет назад
dkdf
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад