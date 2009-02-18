Разработка редактора древовидного каталога mp3

$200
Прикладное ПОЗакрыт25 заявок418 просмотров
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Простое Виндовс десктопное приложение, без инсталлятора. Слева дерево каталога, справа свойства узла в виде нескольких полей или виде таблицы полей вложенных элементов. Существуют также заданные ограничения на структуру дерева и название некоторых узлов. Довольно большой объем дерева, до 300 000 узлов. Под хранение данных выделяется отдельная папка. Редактирование производится с автоматическим сохранением результатов с минимальными возможностями по откату.

Дополнительные функции:

• Публикация каталога в виде ХМЛ определенного образца.

• Сканирование папок и вытаскивание тегов из mp3 файлов.

• Поиск дублирующей информации в каталоге.

• Поиск неправдоподобной информации (например имя песни “Track01”)

• Поиск и замена текста

15 лет назад
webinvest
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад