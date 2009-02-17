Библиотека обнаружения съемных накопителей

Необходимо написать библиотеку и тестовую программу, которая обнаруживает момент когда был вставлен съемный диск (флешка, USB HDD или еще что). Требования:

1. Язык программирования только С++ ( Qt для тестовой программы, стиль написания кода - как у вышеуказанной библиотеки).

2. Поддержка Windows XP, Vista и Linux (проверять буду на Debian 5.0), (используя HAL), один программный интерфейс для всех ОС. Компиляторы MS Visual Studio 2005,2008 g++ 4.1 или 4.3

3. Данные, которые должны быть предоставлены при запуске программы (и/или подключении устройства)

- идентификатор

- буква устройства (или точка монтирования в Linux)

- метка устройства (если есть)

- тип устройства (Flash, HDD, CD/DVD, другое)

- защита от записи или нет

4. Уведомление об отключении устройства с указанием идентификатора.

При запуске библиотека предоставляет список уже подключенных устройств (если есть).

Если один исполнитель будет не найден, то возможен вариант когда это делают два человека (Windows и Linux).

При успешном выполнении проекта возможно продолжение сотрудничества.

Писать только сюда, в приват не писать.

Работа на пару-тройку дней (максимум).

PS. Для тех кто думает, что это занимает одну-две недели

Пример под Windows http://www.codeproject.com/KB/system/DriveDetector.aspx

ВСЕМ СПАСИБО, СДЕЛАНО ЗА ПОЛДНЯ СИЛАМИ ДВУХ ЛЮДЕЙ!