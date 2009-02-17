Библиотека обнаружения съемных накопителей

Желательно знание правил игры в покер(достаточно знаний комбинаций). Необходимо для обучения запрограммировать таблицу значений в рэндом-генератор, который будет выкидвать некоторые значения из некоторого столбца таблицы, а ученик должен вводить правильные цифры из других столбцов с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать библиотеку и тестовую программу, которая обнаруживает момент когда был вставлен съемный диск (флешка, USB HDD или еще что). Требования:
1. Язык программирования только С++ ( Qt для тестовой программы, стиль написания кода - как у вышеуказанной библиотеки).
2. Поддержка Windows XP, Vista и Linux (проверять буду на Debian 5.0), (используя HAL), один программный интерфейс для всех ОС. Компиляторы MS Visual Studio 2005,2008 g++ 4.1 или 4.3
3. Данные, которые должны быть предоставлены при запуске программы (и/или подключении устройства)
- идентификатор
- буква устройства (или точка монтирования в Linux)
- метка устройства (если есть)
- тип устройства (Flash, HDD, CD/DVD, другое)
- защита от записи или нет
4. Уведомление об отключении устройства с указанием идентификатора.
При запуске библиотека предоставляет список уже подключенных устройств (если есть).
Если один исполнитель будет не найден, то возможен вариант когда это делают два человека (Windows и Linux).
При успешном выполнении проекта возможно продолжение сотрудничества.
Писать только сюда, в приват не писать.
Работа на пару-тройку дней (максимум).
PS. Для тех кто думает, что это занимает одну-две недели
Пример под Windows http://www.codeproject.com/KB/system/DriveDetector.aspx
ВСЕМ СПАСИБО, СДЕЛАНО ЗА ПОЛДНЯ СИЛАМИ ДВУХ ЛЮДЕЙ!
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