Доработка сервиса, написанного Java (Апач+Томкет)

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Доработка сервиса, написанного на Java (томкет на апачи)
Картографический сервис по недвижимости tereny.com.ua
Расставлю задачи по приоритетности:
1. Исправить баг "дополнительного клика" который возникает на главной и только в IE.
2. Переделать главную страницу.
Сейчас главная страница представляет собой tereny.com.ua . Все объекты (инфраструктуры и продажа,аренда) загружаются сразу при открытии главной страницы, а затем скрываются, пока пользователь не выберет интересующий его тип объектов, и до тех пор пока все это не выполнится, браузеры "зависанют" для пользователей с не быстрым инетом и тормознутым ИЕ.
Переделать главную страницу необходимо в соответствии с фото "glavn-future.jpg".
При открытии главной страницы не должны грузиться ни карта, ни объекты. При выборе нужного местоположения открывается карта, такого же размера которая сей час на главной, которая ограничена крайними точками. Базу областей, районов и т.д. с крайними точками подготавливаем мы, файл "карта объектов.exl" Данный файл надо будет экспортировать в базу, вот наша панель администрирования "panel-admin.gif"
Когда пользователь сделал выбор и нажимает кнопку показать, то крутятся часики на карте, и там где человек делал выборку, до полной загрузки всех выбранных объектов, ограниченных крайними точками. Если есть возможность вытянуть с гуглземли границы областей и районов областей (границы прорисовываются на ГуглЗемле), то загружать объекты, попадающие в место, ограниченное границей региона, название областей, районов в экселе мы вставляем (common_name), городов не стоит т.к. не точные границы.
Что касается Объектов инфраструктуры, то необходимо так же добавить выборку. Убрать возможность сразу выделять одной галочкой все типы объектов инфраструктуры (галочка, которая ставиться перед "Объекты инфраструктуры"). Здесь сделать часики в каждой колонке, при загрузке объектов, на которой поставлена галочка для показа.
3.Переделать страницу модерирования.
На данный момент она выглядит так "moder-now.gif", хотим чтобы при модератор видел потенциальные объекты вот так "moder-future.gif"
4. Добавить возможность восстановления пароля.
5. Если есть предложения по оптимизации (чем быстрее работает сервис тем лучше), обсудим.
Ждем ваших предложений по срокам и цене, по каждому пункту. Все исходники и доступы дадим. Оплата 50% аванс, 50% после выполнения. В течении двух недель, после завершения вашей работы мы тестируем, если появятся баги, вы их устраняете в течении одной недели.
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