Передача звука по сети

Нужно:

- Сервер: при подключении клиента начинает передавать ему звук с микрофона; сервер тихо висит в процесах и не виден нигде (ни в трее, ни в области задач).

- Клиент: задаем адрес и порт сервера и слушаем звук с сервера в реальном времени.

Язык не важен. Обязательно указывайте сроки, цену и способ реализации (протокол и т.п.)