Доработка библиотеки Graphics32 (Delphi)

$500
Прикладное ПОЗавершен5 заявок409 просмотров
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Необходимо доработать бесплатную Delphi библиотеку Graphics32 - исправление ошибок, оптимизация функций, добавление новых классов и т.п. Работа и оплата поэтапная - от простого к сложному. При хорошем качестве выполнения работы возможно участие в наших проектах на постоянной основе.

Требования к исполнителю:

1. Знание Graphics32.

2. Понимание основных механизмов обработки изображений.

3. Хорошее знание вычислительной математики.

4. Опыт разработки функций обработки изображений / создания графики.

Delphi
15 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
mike_obuhov
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$400
7 дней
Задание выполнено на высоком уровне. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Очень надежный заказчик, знает что ему нужно. Никаких проблем с оплатой.
im1
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$450
24 дня
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