Разработка ERP системы

Обновление информации по работе. В данной программе необходимо реализовать вычисление графов по нескольким алгоритмам, методам. Суть данной программы должна быть именно в распределении нагрузки на несколько рабочих станций (т.к. объем данных неограничен), используя технологию клиент-сервер (возможно, ...
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Требуется разработать ERP систему. Разработку вести на JAVA. Реализовать бизнес "Операционный день". Подробное ТЗ по запросу. Стоимость и сроки рассматриваем.
К сожалению проект закрыт из-за недостатка финансирования.
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