Обработка текстовых данных (Delphi, исходники)

Обновление информации по работе. В данной программе необходимо реализовать вычисление графов по нескольким алгоритмам, методам. Суть данной программы должна быть именно в распределении нагрузки на несколько рабочих станций (т.к. объем данных неограничен), используя технологию клиент-сервер (возможно, ...
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Совместимость
Среда: не выше Delphi2005 (чем ниже тем лучше)
OS: XP+Vista
Обязательно
- Возможность работы с большими объемами на древних машинах (файлы до 4 гигов, целерон 1000-1300, 256RAM). Понятно что будет не очень быстро, но работать обязано. Т.е. должен уметь читать и писать файлы частями, не храня все в свопе или RAMe. Часть обработал - данные работы сохранил, поехали дальше.
- При обработке больших файлов софт не должен "подвисать" и сильно тормозить систему
- Код должен быть хорошо откомментирован на каждую из функций и легко читаться (иначе не приму, предупреждаю сразу)
- корректная обработка латиницы и кириллицы
Общее описание интерфейса
Максимально примитивный, стандартные кнопки, стандартные ProgressBar'ы.
Каждая из функций располагается на отдельной вкладке.
Каждая из вкладок отвечает за свои файлы. Во вкладке 1 можно открыть файл А, потом во вкладке 2 открыть файл Б и т.д.
На всех вкладках есть кнопки "старт/стоп/пауза" + progressbar, открытие списка файлов для обработки (может быть несколько файлов), отображение текущего обрабатывающегося файла, отображение уже обработанных
Все функции кроме 4й должны уметь обрабатывать заданный список файлов.
Функционал + дополнения по интерфейсу
1) удаление дублей строк (полных, регистронезависимое)
обработанный(ые) файл(ы) сохраняется с именем fileXXX_new.*
2) удаление строк с заданым параметром (полное вхождение параметра в строку)
обработанный(ые) файл(ы) сохраняется с именем fileXXX_new.*
3) разрезка файла (по числу заданых строк)
На вкладке задается число строк
Исходный файл fileXXX не трогается, по факту работы fileXXX_1, fileXXX_2, fileXXX_3 и т.д. в зависимости от того сколько получится кусков из начального файла.
Если файлов несколько - соотв по их именам добавляются параметры _Х
4) сшивка нескольких файлов в один (имя на выходе - file1_file2_..._fileX.* либо по указаному пользователем имени)
Остальные подробности в личной переписке.
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