Обработка текстовых данных (Delphi, исходники)

Прикладное ПОЗавершен9 заявок748 просмотров
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Совместимость

Среда: не выше Delphi2005 (чем ниже тем лучше)

OS: XP+Vista

Обязательно

- Возможность работы с большими объемами на древних машинах (файлы до 4 гигов, целерон 1000-1300, 256RAM). Понятно что будет не очень быстро, но работать обязано. Т.е. должен уметь читать и писать файлы частями, не храня все в свопе или RAMe. Часть обработал - данные работы сохранил, поехали дальше.

- При обработке больших файлов софт не должен "подвисать" и сильно тормозить систему

- Код должен быть хорошо откомментирован на каждую из функций и легко читаться (иначе не приму, предупреждаю сразу)

- корректная обработка латиницы и кириллицы

Общее описание интерфейса

Максимально примитивный, стандартные кнопки, стандартные ProgressBar'ы.

Каждая из функций располагается на отдельной вкладке.

Каждая из вкладок отвечает за свои файлы. Во вкладке 1 можно открыть файл А, потом во вкладке 2 открыть файл Б и т.д.

На всех вкладках есть кнопки "старт/стоп/пауза" + progressbar, открытие списка файлов для обработки (может быть несколько файлов), отображение текущего обрабатывающегося файла, отображение уже обработанных

Все функции кроме 4й должны уметь обрабатывать заданный список файлов.

Функционал + дополнения по интерфейсу

1) удаление дублей строк (полных, регистронезависимое)

обработанный(ые) файл(ы) сохраняется с именем fileXXX_new.*

2) удаление строк с заданым параметром (полное вхождение параметра в строку)

обработанный(ые) файл(ы) сохраняется с именем fileXXX_new.*

3) разрезка файла (по числу заданых строк)

На вкладке задается число строк

Исходный файл fileXXX не трогается, по факту работы fileXXX_1, fileXXX_2, fileXXX_3 и т.д. в зависимости от того сколько получится кусков из начального файла.

Если файлов несколько - соотв по их именам добавляются параметры _Х

4) сшивка нескольких файлов в один (имя на выходе - file1_file2_..._fileX.* либо по указаному пользователем имени)

Остальные подробности в личной переписке.

Delphi
15 лет назад
c0p
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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_and_
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$30
5 дней
Mirr0
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$75
3 дня
По пятибальной шкале - на 7+ Человек совершенно верно понял сложность задачи удаления дублей в больших файлах (на тормозных железяках) и реализовал алгоритм на отлично.
Отличное и плодотворное сотрудничество, прекрасное взаимопонимание. В ходе выполнения возникли дополнительные сложности. Заказчик отнесся к этому с пониманием и поднял стоимость проекта. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$75
1 день
Работать понравилось, по пустякам не беспокоит, постановка задачи четкая, с оплатой никаких проблем. В общем, +10 и рекомендую всем фрилансерам.
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