Программа .net. Нужно защитить программу и систему лицензирования чтобы была. Прошу отвечать людей, которые знакомы с существующими системами защиты. Желателен крайне опыт взлома программ. Примеры программ которые защищали желательны. Обо всем этом прошу в личку. Результатичное консультирование оплачивается, если надо программирование.