Требуется создать браузер на основе движка mozilla, с нашим интерфейсом. Желательно предусмотреть смену движка при необходимости. Оставляйте, пожалуйста, цену, сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать СУБД.
Указывайте примерную стоимость и сроки. ТЗ прикреплю позже.
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