Java апплет по импорту данных

Программа .net. Нужно защитить программу и систему лицензирования чтобы была. Прошу отвечать людей, которые знакомы с существующими системами защиты. Желателен крайне опыт взлома программ. Примеры программ которые защищали желательны. Обо всем этом прошу в личку. Результатичное консультирование оплачивается, если надо программирование.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать Java апплет по импорту контактов из Microsoft Outlook (все версии), дополнив его функционал сбором информации со всех возможных полей адресной карточки в файла личных папок .pst
Приложенный документ является исходным ТЗ по которому делался апплет
предложения о сотрудничестве направлять на адрес [email protected]
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