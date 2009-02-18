Работа для Linux C разработчика

Прикладное ПОЗакрыт11 заявок309 просмотров
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Для постоянного сотрудничества требуется Linux C разработчик.

Суть работы заключается в следующем: есть готовая, рабочая, частично задокументированная софтина под Linux.

Софтина не сложная – раздает видео трафик для видео шарингового проекта.

Требуется:

1) Сделать еще один инсталл продукта на отличных от текущих серверов, т.е. скомпилировать, настроить и т.п.

2) Задокументировать продукт более тщательно.

3) В дальнейшем поддерживать систему.

Детали будут при переписке, оставляйте ваши координаты. Оплату также обсудим индивидуально.

Linux
15 лет назад
prognozpogody
74 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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