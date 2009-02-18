Работа для Linux C разработчика

Приглашаем к удалённому сотрудничеству программиста с опытом работы DevExpress на WinForms. Нужно разработать редактор DLG, который редактирует определенные XML файлы (редактирование по элементу). з\п - договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется Linux C разработчик.
Суть работы заключается в следующем: есть готовая, рабочая, частично задокументированная софтина под Linux.
Софтина не сложная – раздает видео трафик для видео шарингового проекта.
Требуется:
1) Сделать еще один инсталл продукта на отличных от текущих серверов, т.е. скомпилировать, настроить и т.п.
2) Задокументировать продукт более тщательно.
3) В дальнейшем поддерживать систему.
Детали будут при переписке, оставляйте ваши координаты. Оплату также обсудим индивидуально.
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