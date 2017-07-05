Нужна программадля обработки файлов

Задача: Есть файлы типа .xls и .snp. В каждом файле может быть несколько страниц, от одной до четырех. Необходимо преобразовать файлы в формат pdf, при этом из каждой страницы исходного файла должен получится отдельный файл pdf. Название новых файлов должно соответствовать заданному шаблону.

После преобразования файлов еще должен формироваться список отсутствующих файлов (т.е. в шаблоне есть список файлов, которые должны быть, проводится анализ файлов в папке, если какого-либо файла нет, его название попадает в список отсутствующих).

Прилагаю образец исходных файлов и шаблон в xls. Шаблон не заполнен полностью, но принцип понятен. Таких групп файлов (с отдельными шаблонами) – 5. Четыре группы – количество файлов 100-150, одна группа – 400-450.

http://dropmefiles.com/YzWq7