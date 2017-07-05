Программадля обработки файлов

$50
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки203 просмотра
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Нужна программадля обработки файлов

Задача: Есть файлы типа .xls и .snp. В каждом файле может быть несколько страниц, от одной до четырех. Необходимо преобразовать файлы в формат pdf, при этом из каждой страницы исходного файла должен получится отдельный файл pdf. Название новых файлов должно соответствовать заданному шаблону. 

После преобразования файлов еще должен формироваться список отсутствующих файлов (т.е. в шаблоне есть список файлов, которые должны быть, проводится анализ файлов в папке, если какого-либо файла нет, его название попадает в список отсутствующих). 

Прилагаю образец исходных файлов и шаблон в xls. Шаблон не заполнен полностью, но принцип понятен. Таких групп файлов (с отдельными шаблонами) – 5. Четыре группы – количество файлов  100-150, одна группа – 400-450.

http://dropmefiles.com/YzWq7

6 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andreyrnd
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
6 дней
НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Человек просто исчез. Не отвечает и не пишет. Программу я так и не получил. Подвел по срокам и результата НОЛЬ!
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