Разработчик C#

Добрий день нужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д... есть конкретное ...
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SaaS, облачный сервис для управления и мониторинга удалённых автоматизированных парковочных систем, создание отчётов работы АПС и финансовых показателей.
Назначение сервиса: Предоставлять удобный информативный способ управления, мониторинга АСК, создания и выгрузку отчётов.
Основной язык разработки - C#, формат данных при передачи между модулями синхронизатора JSON, технологии для веб-приложения - ASP.NET, ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC Framework, ASP.NET state management, HTML5, jQuery, JavaScript, Bootstrap, CSS3, Основная СУБД - MSSQL Server. В качестве протокола взаимодействия между компонентами системы на транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP. Для организации доступа пользователей веб-приложению должен использоваться протокол презентационного уровня HTTP и его расширение HTTPS. Среда разработки Visual Studio не ниже 2012. Система управления версиями системой при разработке – git.
Обмен данных между клиентом и сервисом должен осуществляться в JSON формате через REST-подобные запросы.
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