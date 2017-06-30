Создание сканера прематч и live-вилок. Программа или сайт.

Здравствуйте.Нужно сделать сканер для сравнения линий букмекерских контор с целью поиска арбитражных ситуаций (вилок).

Для примера просмотрите два видеоролика:

1 видео: https://www.youtube.com/watch?v=QFlMhbDWMK4&t=194s

2 видео: https://www.youtube.com/watch?v=GP7XFrensJc&t=437s

Или сайт, например: http://3bet.pro/main/forks

Важно, чтобы программа или сайт искал как Live, так и Prematch-вилки!С наличием фильтра и ставками в один клик.

Нужно узнать цену и время выполнения каждый из работ.