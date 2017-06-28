Доработка программы-парсера сайтов (Delphi)

Имеется программа для сканирования всех страниц сайта и его структуры (парсер).

Сейчас сканирование сайтов выполняется в одном потоке, что очень долго.

Необходимо добавить многопоточность.

Принцип работы:

- указываем URL сайта

- программа (краулер) по ссылкам находит все страницы сайта и получает из них всю необходимую информацию

Среда разработки: Delphi XE.

Жду ваши предложения по срокам и цене.