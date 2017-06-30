Поиск и подстановка из текстового поля в селект

Требуется сделать так, что бы при вводе в текстовое поле, происходил поиск наиболее похожего слова и подставлялся в селект. Поиск наиболее подходящего слова будет происходить в файлах txt.

Можно сделать по этой инструкции https://mihanentalpo.me/2016/09/fastfuzzycompare-быстрый-нечёткий-поиск-на-php-среди-м/

Более подробнее объясню в личку. Приоритет цена. Заранее спасибо всем откликнувшимся.