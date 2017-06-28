Hужно сделать приложение которoе будет нaходить пoсты по зaдаваемому хэштэгу в социaльных сeтях (фeйсбук, инстaграм, в кoнтактe) и делать из них cлайд шoу. Дoлжнa быть вoзмoжнoсть модeрировaть поcты во избeжaния выводa нa экрaн не цeнзурной, ...
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Имеется программа для проверки позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс, Google и Меил.
Необходима ее доработка – починка сканера Яндекс и Гугл (программа давно не
обновлялась, поэтому сканер перестал корректно работать).
Принцип работы:
- в программу добавляется сайт + запросы к нему
- после запуска сканера он получает выдачу поисковых систем по каждому запросы и ищет позиции соответствующего сайта
- сайты и запросы хранятся в XML файлах
Среда разработки: Delphi 7.
Компоненты: ICS.
Помимо умения программировать требуется минимальное понимание работы поисковых
систем, знать что такое куки, прокси серверы + умение исследовать и
анализировать (пользоваться снифферами и прокси типа Вайршарка, Fiddler2
и т.п.).
Жду ваши предложения по реализации, срокам и цене.
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