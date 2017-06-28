Программа проверки позиций в Яндекс и Google на Delphi 7

Имеется программа для проверки позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс, Google и Меил.

Необходима ее доработка – починка сканера Яндекс и Гугл (программа давно не

обновлялась, поэтому сканер перестал корректно работать).

Принцип работы:

- в программу добавляется сайт + запросы к нему

- после запуска сканера он получает выдачу поисковых систем по каждому запросы и ищет позиции соответствующего сайта

- сайты и запросы хранятся в XML файлах

Среда разработки: Delphi 7.

Компоненты: ICS.

Помимо умения программировать требуется минимальное понимание работы поисковых

систем, знать что такое куки, прокси серверы + умение исследовать и

анализировать (пользоваться снифферами и прокси типа Вайршарка, Fiddler2

и т.п.).

Жду ваши предложения по реализации, срокам и цене.