Парсер новостных сайтов

Добрий день

нужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д...

есть конкретное наличие сайтов которые нужно мониторить(62), добавим сайт надо будет доплатит, поменяют дизаин или код надо будет доплатит.

программа каждие х мнут должна проверять данные сайты и при наличии обновлении должна копировать следуюшие информации(х минут должни будем указивать мы)

1. агентство - название самого сайта

2. автор статий

3. дата и время размешения на сайте

4. урл аддресс стати5. название стати

6. сам текст стати

7. скриншот текста и урл статий в формате джпг или пнг

8. статистика из сасйта топ.ге

8.1 сколько было уникальных клиентов сегодня

8.2 сколько было уникальных клиентов вчера

8.3 сколько было хитов на сайте сегодня

8.4 сколько было хитов на сайте вчера

8.5 из каких странн или городов заходили клиенты и сколько?(при наличии такой информаций на сайте топ.ге)

8.5.1. упорядочиьт: страна > город

8.6 надо также взять поситителей на конкретную новость, тоест сколько людеи посмотрели конкретную новость

8.7 статистика топ.ге должна обновлятся вдень 1 или 2 раза(можно сделать опцию) а также должна бить кнопочка которая обновит конкретную статистику сейчас, т.е.ручной режим.

программа также должна иметь многопоточность дабы проверять сайты паралельно.

надо придумать механизм обхода блокировки, иестли топ.ге или новостние сайти засекут наш ип и будут нас блокировать надо будет както обходить ети блокировки я думаю лучши способ ето прокси скрипт, например заливаеш на любой хостинг мальенкий фаил и к нему уже обрашается основной сервери и работает через него.. тут мы ждём ваших предложении.

копируемую информацию надо будет записать в базу майскуель и дать какоенибудь уникальний код, также както надо привязивать кодом или както по иному имена скриншотов к новости в базе а также новость к новостному агенству(сайту)

70-100 y.e