Психологический тест C# Winform

Имеется система психологического тестирования, содержащая в себе тесты разного вида (тестовые опросники, тесты с отображением графисеской информации и т.п.)

Необходимо разработать новый тест, представляющий собой библиотеку (dll), который будет синтегрирован в систему.

С#, Winform application

Тест включает в себя:

1.Настройку (отображается форма в которую вносятся некотрые параметры)

2. Инструкцию - html файл - форматированный текст и небольшой скрипт, который парсит значения из URL адреса и видоизменяет текст (уже написан) - в зависимости от настройки текст инструкции немного меняется.

3.Форму тестирования – где происходит непосредственно сам тест (отображаются вопросы, юзер кликает ответ, переходит к следующему вопросу и т.п.)

4.Отображение результата – после того как тест пройден, формируется результат и отображается на экране

4.Некоторые параметры для статистики и отчета (массивы данных, которые формируются по просчитанным параметрам теста и используются позже в системе для отчетов)

Сама система тестирования не предоставляется, вместо нее есть оболочка тестирования, через которую можно запускать тест. Также прикреплен пример теста.

Новый тест должен быть разработан на основе примера теста и правил описанных в файле AutModuleTester_and_SourceInfo.rtf.

Техническое задание для теста: ТЗ_Figure.docx

Исходники и вся необходимая информация:

https:// drive.google.com/open?id=0B7gwLpRy62pzU1hRNl9OQ0pJdUk

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