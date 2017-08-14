Утилита для слайсинга (разрезания) 3D модели.

Добрий день нужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д... есть конкретное ...
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Нужна утилита для нарезки 3D модели (stl) на слои с определенным пользователем шагом. Каждый полученный контур слоя (dxf) сохранить в отдельный файл.
Требования к точкам контура слоя:
На заданном шаге выбирается "минимальная" точка контура см. рисунок. Имеем, "минимальные " точки контура могут лежать на разных уровнях в пределах "шага", срез генерируется из этих точек.
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