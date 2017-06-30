Макрос для excel

Имеется система психологического тестирования, содержащая в себе тесты разного вида (тестовые опросники, тесты с отображением графисеской информации и т.п.) Необходимо разработать новый тест, представляющий собой библиотеку (dll), который будет синтегрирован в систему. С#, Winform application Тест включает в ...