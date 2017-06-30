Установка ПО на ArchLinux

Есть программа для распознавания номеров на фотографиях (нагрудные знаки бегунов). Но при распознавании дает много мусора (ошибок при распознавании). Нужно улучшить распознавание номеров, уменьшив процент ошибки. Работа срочная детали в личку, исходники имеются написано на С++