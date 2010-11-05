alexparser

Требуется установить и настроить 2 пакеджа на ArchLinux. Возможно долгосрочное сотрудничество.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется обфускация исходников PHP. Желательно автоматизировать процесс обфускации, чтобы в дальнейшем можно было делать самостоятельно по необходимости. Присылайте ваше предложения с указанием стоимости и инструмента обфускации.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется перенести проект разработанный на РНР на C/C++ Оплата по договоренности.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется проконсультировать относительно реализации исходника и функциональных взаимосвязей. Желательно вечером (~20.00 MSK)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется сделать пересборку ядра Arch Linux, установку и настройку ПО. Желателен опыт по системной оптимизации и сборке ядра Arch Linux.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищем опытного PHP программиста на удаленную работу. Требуется переработать код существующего движка на PHP под наши задачи. Используемые технологии: PHP, JS Script, HTML5. Дополнительная техническая информация по запросу. Знание Linux приветствуется.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать технический перевод ПО с английского на немецкий. Объем – 2 страницы. * Только с опытом перевода ПО. ** Возможно дальнейшее сотрудничество.Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад