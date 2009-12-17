Программы на PROLOG 2 (+1)

Прикладное ПОЗавершен3 заявки203 просмотра
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Нужно написать 2 программы в дальнейшем возможна ещё 1

1. Определение операции умножения матрицы на вектор

2. см. файл

С подробными комментариями, пишите цену за 2 задачи.

14 лет назад
s-t-r-i-k-e-r
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ibazanov
Иван 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Быстро, правильно, с объяснениями. Всё отлично :)
Приятный и вежливый заказчик, интересное задание. Что еще нужно фрилансеру?
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