Qt программа

Нуждаемся в разработке виртуального класса для работы языковой школы: учащиеся , сидя дома, до 10 человек онлайн одновременно звуковая и видеодорожка, все видят друг друга, все видят друг друга, виртуальная доска, на которой препод пишет ...
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Надо написать программу на Qt. Необходимо к модулю QtWebKit прикрутить кеширование.
Бюджет обсуждаем, главное - сделать быстро, качественно и надежно. Сроки критичны, не более 3 дней.
PS. Как обычно, в моих проектах - в приват не писать, можно на почту. Писать только по делу - односложные фразы - "стучите, сделаю" - полет сразу в корзину.
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