Qt программа

Надо написать программу на Qt. Необходимо к модулю QtWebKit прикрутить кеширование.

Бюджет обсуждаем, главное - сделать быстро, качественно и надежно. Сроки критичны, не более 3 дней.

PS. Как обычно, в моих проектах - в приват не писать, можно на почту. Писать только по делу - односложные фразы - "стучите, сделаю" - полет сразу в корзину.