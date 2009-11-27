Требуется написание 2-х простых программ в AVR Studio для процессора atmega128

Программы очень простые (одна простой секундомер, вторая переназначение кнопок)

Похожие программы разобраны в доке, нужно просто код с нескольких разных прог совместить.

Для программиста, который работал или работает в этой программе работы на каждое задание не более часа.

вот эта программа, кто не знает http://www.avrstudio.wallst.ru/