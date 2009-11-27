Создание программы обработки и создания прайсов

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Необходимо создать программу которая будеть принимать прайс листы поставщиков компьютерной техники из почтового ящика!
Также должна быть возможность загрузки прайс листа с сайта поставщика с логином и паролем.
Примерное количество поставщиков 10-15. Программа должна определять прайс лист поставщика как по названию так и по адресу отправителя.
Все полученные прайс листы должны заноситься в единную базу программы с использование правила импорта, настраиваемого индивидуально для каждого поставщика.
В правиле импорта указываются такие ячейки как: Код в базе поставщика, спецификация, наименование,описание, цена закупки, наличие по складам до 4-х,гарантия.
Также программа должна сортировать весь импортированный товар по категориям (ноутбуки-ASUS, мониторы, 19",20",22" и т.д.),Список категории создается вручню
и должен быть неограничен с количеством вложений до 5.
Сортировка товара по категориям должна усуществляться по критериям отбора из ячейки наименования и описания (по совпадениям "или", "и", "исключаюшее И").
В отсортированном по категория товаре будет осуществляться поиск в общем дереве или в выбранной категории по фрагменту наименования(по совпадениям "или" и исключениям)
или диапазону цен или по выбранной категории. Результатом поиска должен быть список найденного товара с его колонками включая поставщика!
Также программа должна формировать сводный прайс по существующим категориями из всех полученных прайсов с лучшей ценой и наличием.
сводный прайс должен формироваться с тремя типами цен (отп,мелкий опт,розница) по выбору.
В программе должна быть возможность наценки товара по каждой категории а также наценка по ценовым порогам.
В программе должна быть возможность просмотра прайсов по поставщикам с закладками: появления нового товара, список товара с изменившемися ценами, а также исчезнувшие позиции.
Программа должна автоматически удалять старые прайсы поставщика при накоплении их больше 5, дабы не разросталась база.
В общем для понимающих она должна объеденять в себе возможности: Price GURU, E-trade Price List importer и прочие аналогичные программы но при этом быть удобной, понятной и функциональной.
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