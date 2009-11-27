Создание программы обработки и создания прайсов

$500
Прикладное ПОЗакрыт13 заявок603 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать программу которая будеть принимать прайс листы поставщиков компьютерной техники из почтового ящика!

Также должна быть возможность загрузки прайс листа с сайта поставщика с логином и паролем.

Примерное количество поставщиков 10-15. Программа должна определять прайс лист поставщика как по названию так и по адресу отправителя.

Все полученные прайс листы должны заноситься в единную базу программы с использование правила импорта, настраиваемого индивидуально для каждого поставщика.

В правиле импорта указываются такие ячейки как: Код в базе поставщика, спецификация, наименование,описание, цена закупки, наличие по складам до 4-х,гарантия.

Также программа должна сортировать весь импортированный товар по категориям (ноутбуки-ASUS, мониторы, 19",20",22" и т.д.),Список категории создается вручню

и должен быть неограничен с количеством вложений до 5.

Сортировка товара по категориям должна усуществляться по критериям отбора из ячейки наименования и описания (по совпадениям "или", "и", "исключаюшее И").

В отсортированном по категория товаре будет осуществляться поиск в общем дереве или в выбранной категории по фрагменту наименования(по совпадениям "или" и исключениям)

или диапазону цен или по выбранной категории. Результатом поиска должен быть список найденного товара с его колонками включая поставщика!

Также программа должна формировать сводный прайс по существующим категориями из всех полученных прайсов с лучшей ценой и наличием.

сводный прайс должен формироваться с тремя типами цен (отп,мелкий опт,розница) по выбору.

В программе должна быть возможность наценки товара по каждой категории а также наценка по ценовым порогам.

В программе должна быть возможность просмотра прайсов по поставщикам с закладками: появления нового товара, список товара с изменившемися ценами, а также исчезнувшие позиции.

Программа должна автоматически удалять старые прайсы поставщика при накоплении их больше 5, дабы не разросталась база.

В общем для понимающих она должна объеденять в себе возможности: Price GURU, E-trade Price List importer и прочие аналогичные программы но при этом быть удобной, понятной и функциональной.

14 лет назад
Alex_SUN
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Минизадачка - распарсить файлик с автозаменами

    Десктопная софтина. Небольшое окно программы (запускается с параметром "Всегда наверху"), куда можно драг-н-дропнуть файл: он без дополнительных запросов прогоняется по ряду автозамен и перезаписывается. Файл - xml для импорта в Wordpress 1. неправильные кавычки ворда ” на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа на Delphi.

    $500

    Требования: 1. Вы занимаетесь только моими заданиями, пока мы все не завершим 2. Фриланс – ваше основное занятие. 3. Опыт, знания, портфолио, отзывы. Всего несколько этапов. Оплата за первый – 5000wmr. Оплата только в WMR, после ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уменьшить размер файла Excel. Сжать excel-файл.

    $50

    Если из файла excel sokolplus.ru/SOKOLPRICE_SUPERNEW.rar скопировать и сохранить отдельно только одну вкладку (первую например), она будет весить 200 килобайт. тем не менее, сам по себе прайс весит 12 мегабайт, в нём 10 вкладок (возможно, это ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Функция перенаправления потока на Delphi

    $15

    Задача - написать функцию перенаправления потока на Delphi. Функция принимает в качестве входных параметров имя запускаемого приложения и ссылку на файл с входными, затем порождает данный процесс. Порожденный процесс всегда обращается к файлу input.txt нужно подсунуть ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция PC телефон - IP телефония

    Глобальная задача: принять звонок (сотовой или проводной телефонной связи) и передать (комутировать) вызов далее через интернет или IP телефонию (возможно Skype) в другую страну или город. Возможное техническое решение 1. Берем Sky-Link модем (Airplus MCD-650) ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простенький сип-клиент

    Доброго времени суток, веблансеры. Нужен простенький (насколько возможно) сип-клиент с возможностью 1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться); 2) распознавания сигналов сети (занято, не берут, сняли трубку); 3) возможность ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несколько функций на С++ (срочно)

    $50

    Надо написать несколько функции (а точнее оберток над низкоуровневым API), с использованием Qt, примерно в таком виде: - setUserIddleTimeout(int sec); // установка времени, по истечении которого считается что юзер неактивен - emit userTimout(); сигнал, индицирующий что юзер ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программа тестирования

    $300

    Нужно написать программу для автоматического тестирования. Администратор работает с базой вопросов (они делятся на категории, желательно чтобы древовидно). Потом создает исполняемый модуль (exe), другие виды тестирования не нужны. Параметры вопросов как в аналогичных программах. Более ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать программу (только для професионалов)

    $1000

    Уже подавал заявку на такую работу, попробую еще раз, ОЧЕНЬ НАДО Есть сервер, на котором по какой-то формуле каждые 8 минут генерируются 4 числа от 1 до 10. С сервера этот результат (4 числа) попадают на ...

    Прикладное ПО30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад