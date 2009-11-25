Написать программу (только для професионалов)

Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже подавал заявку на такую работу, попробую еще раз, ОЧЕНЬ НАДО
Есть сервер, на котором по какой-то формуле каждые 8 минут генерируются 4 числа от 1 до 10. С сервера этот результат (4 числа) попадают на компьютер.
Необходимо предсказать, угадать, вычислить ЛЮБЫМ способом этот результат.
1. Самой программы нет, есть только результаты (дезасемблировать не получится)
2. Статистику выложил в прекрепленном файле, там 220 результатов по четыре числа, если надо, могу выслать больше.
3. Цена указана реальная, даже возможен торг
4!!! Программа будет считатся рабочей, если ее результаты будут совпадать с результатами основной программы сервера.
5. Предоплаты никакой не будет, мне достаточно прислать несколько последующих результатов, чтобы я оплатил работу и потом получил программу.
Работа может быть исполнена на любом языке програмирования, нечеткой логикой, искуственным интелектов, любым доступным способом (хоть на бумажке). Важен результат.
Просьба в личку и аську не ломится, сразу ставлю в игнор. Дельные предложения (а не ну можно было бы попытаться, если бы не ну и т.д.) оставлять сдесь же.
После прочтения предложений:
1. Как компьютер может что-то делать случайно, он же не человек. Всегда есть какое-то первое входное число, от которого начинается генерация последующих. Генерация, конечно же, ПСЕВДОслучайная, но какой-то принцип все-равно заложен.
2. Перехватывать числа по пути принципиально невозможно и не нужно.
3. ОС неизвестна, имена программеров неизвестны, какого цвета сервер неизвестно. Есть только результаты.
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