Написать программу (только для професионалов)

Уже подавал заявку на такую работу, попробую еще раз, ОЧЕНЬ НАДО

Есть сервер, на котором по какой-то формуле каждые 8 минут генерируются 4 числа от 1 до 10. С сервера этот результат (4 числа) попадают на компьютер.

Необходимо предсказать, угадать, вычислить ЛЮБЫМ способом этот результат.

1. Самой программы нет, есть только результаты (дезасемблировать не получится)

2. Статистику выложил в прекрепленном файле, там 220 результатов по четыре числа, если надо, могу выслать больше.

3. Цена указана реальная, даже возможен торг

4!!! Программа будет считатся рабочей, если ее результаты будут совпадать с результатами основной программы сервера.

5. Предоплаты никакой не будет, мне достаточно прислать несколько последующих результатов, чтобы я оплатил работу и потом получил программу.

Работа может быть исполнена на любом языке програмирования, нечеткой логикой, искуственным интелектов, любым доступным способом (хоть на бумажке). Важен результат.

Просьба в личку и аську не ломится, сразу ставлю в игнор. Дельные предложения (а не ну можно было бы попытаться, если бы не ну и т.д.) оставлять сдесь же.

После прочтения предложений:

1. Как компьютер может что-то делать случайно, он же не человек. Всегда есть какое-то первое входное число, от которого начинается генерация последующих. Генерация, конечно же, ПСЕВДОслучайная, но какой-то принцип все-равно заложен.

2. Перехватывать числа по пути принципиально невозможно и не нужно.

3. ОС неизвестна, имена программеров неизвестны, какого цвета сервер неизвестно. Есть только результаты.