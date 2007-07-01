Программа, получающая данные из запущенн. процесса

Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, ...