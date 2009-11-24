Дополнительный функционал для UMI-CMS

Нужен функционал по добавлению суммы доставки к общей сумме заказа. И обнуление суммы доставки при заказе свыше определенной суммы.

Фиксированная цена. Которая указывается на отдельной странице В типе поля "строка" (или "цена").

Стоимость доставки от способа оплаты заказа не зависит. Нужна привязка к оформлению и отображению в заказе (tpls).

Жду от вас бюджет и сроки.