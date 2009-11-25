Графика в С++

Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, ...
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Здравствуйте! Такая проблема. Есть программа набранная в С++ . Вводятся исходные данные, считает кучу формул и интерполяций, в итоге выдает числовой результат. Суть проблемы: 1) Те дополнительные параметры которые по ходу расчета программа дополнительно спрашивает у пользователя, пишутся тарабарщиной (типа, vvedite koefficient)- нужно чтобы после cout
2. Весь расчет с результатами на черном экоане- как в MS DOS. Нужно сделать так,чтобы вместо черного экрана была нормальная консолька, просто чтоб это смотрелось нормально. Естественно,сам ход расчета не должен пострадать. Там куча наложенных друг на друга условий if одно то другое else третье.. в общем,вряд ли оно играет роль.
Сколько стоит это оформление,и сколько времени требуется?
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