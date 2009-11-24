Работа с СОМ-портом. перенести на Visual C++

Нужен функционал по добавлению суммы доставки к общей сумме заказа. И обнуление суммы доставки при заказе свыше определенной суммы. Фиксированная цена. Которая указывается на отдельной странице В типе поля "строка" (или "цена"). Стоимость доставки от способа оплаты ...
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Есть проект на Delphi. нужно выдернуть из проекта работу с СОМ-портом и реализовать это на Visual C++.
т.е. нужно определенно сконфигурировать порт, получить данные и слить их в файл.
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