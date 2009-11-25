Список организаций из Дубль ГИС

Нужно интегрировать новый дизайн в сайт http://monhyip.net/keeper/home.php и интегрировать дизайн в программу profikeeper и её переделать и дополнить платежные системы, если есть возможность. Дизайн программы и сайта уже готов. Программа сделана на Delphi Сайт выглядит вот так http://monhyip.net/keeper/home.php Скачать ...