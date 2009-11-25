Нужно натянуть дизайн на си-билдере

$300
Прикладное ПОЗавершен5 заявок371 просмотр
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Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты

реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, самих не озадачиваю так как заняты другим.

Чтобы оценить сложность прикладываю шапку одной из форм, в одной форме кроме кнопки "свернуть в трей" других не присутствует.

кто занимался подобным думаю знают что несколько сложно изменять элементы закрыть свернуть и развернуть на нестандартные.

Если есть какието другие варианты решения кроме использования нестандартных библиотек, предлагайте.

Всего три скрина, оплата 300$ вебмани или альфабанк. Предложенный мною компонент триальный, по этому после реализации будет куплен, делаем сначало на триальном. Срок важен, чем быстрее тем лучше

14 лет назад
DVDima
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
gremlinoider
Валерий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
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