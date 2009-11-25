Нужно натянуть дизайн на си-билдере

Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты

реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, самих не озадачиваю так как заняты другим.

Чтобы оценить сложность прикладываю шапку одной из форм, в одной форме кроме кнопки "свернуть в трей" других не присутствует.

кто занимался подобным думаю знают что несколько сложно изменять элементы закрыть свернуть и развернуть на нестандартные.

Если есть какието другие варианты решения кроме использования нестандартных библиотек, предлагайте.

Всего три скрина, оплата 300$ вебмани или альфабанк. Предложенный мною компонент триальный, по этому после реализации будет куплен, делаем сначало на триальном. Срок важен, чем быстрее тем лучше