Функция перенаправления потока на Delphi

Глобальная задача: принять звонок (сотовой или проводной телефонной связи) и передать (комутировать) вызов далее через интернет или IP телефонию (возможно Skype) в другую страну или город. Возможное техническое решение 1. Берем Sky-Link модем (Airplus MCD-650) ...
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Задача - написать функцию перенаправления потока на Delphi.
Функция принимает в качестве входных параметров имя запускаемого приложения и ссылку на файл с входными, затем порождает данный процесс. Порожденный процесс всегда обращается к файлу input.txt нужно подсунуть этому приложению файл переданный в функцию (или перенаправить ввод на консоль). Функция возвращает результат выполнения вызванного процессса (результатом является вывод в файл).
Задача достаточна тривиальная
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