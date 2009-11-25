Интеграция PC телефон - IP телефония

Глобальная задача: принять звонок (сотовой или проводной телефонной связи) и передать (комутировать) вызов далее через интернет или IP телефонию (возможно Skype) в другую страну или город.

Возможное техническое решение 1.

Берем Sky-Link модем (Airplus MCD-650) драйвер и программа PC телефон для него тут http://www.skylink.ru/pages/equip.aspx?id=32685&r=78

(Этот модем имеет сотовый телефонный номер и имеет программу для приема и совершения звонков с компьютера.)

Входящий звонок принемается на PC через Airplus MCD-650 и перенаправляется по предоплаченному аккаунту Скайпа на заранее запрограммированный удаленный номер или на другой аккаунт Скайпа.

В данном случае может потребоваться дополнительное соединение PC к интернету, т.к. вероятно, что интернет коннект через Airplus MCD-650 не будет работать во время входящего звонка на Sky-Link модем.

Возможное техническое решение 2.

Звонок приходит на PC по обычной городской телефонной линии, через обычный модем, звонок перенаправляется через телефонную линию на телефонный номер комутатора IP телефонии (звонки по предоплатным карточкам) , т.е. набирается городской телефонный номер, пауза, ввод пинкода, пауза, ввод номера телефона и разрыв связи после окончании соединения.

Рассматриваются и другие технические решения обеспечения экономичного международного канала связи для приема входящих в РФ звонков в других странах.

Если это может быть реализовано приложением к телефону, это будет тоже приемлемо.