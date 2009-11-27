Программа тестирования

$300
Прикладное ПОЗавершен32 заявки538 просмотров
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Нужно написать программу для автоматического тестирования. Администратор работает с базой вопросов (они делятся на категории, желательно чтобы древовидно). Потом создает исполняемый модуль (exe), другие виды тестирования не нужны. Параметры вопросов как в аналогичных программах. Более детальное ТЗ потом.

14 лет назад
belick
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
urgun
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$300
1 день
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