Простенький сип-клиент

Доброго времени суток, веблансеры.

Нужен простенький (насколько возможно) сип-клиент с возможностью

1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться);

2) распознавания сигналов сети (занято, не берут, сняли трубку);

3) возможность набора на несколько номеров параллельно.

Минимальный графический интерфейс, в общем эконом вариант, но без вреда функционалу.