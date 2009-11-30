Несколько функций на С++ (срочно)

Надо написать несколько функции (а точнее оберток над низкоуровневым API), с использованием Qt,

примерно в таком виде:

- setUserIddleTimeout(int sec); // установка времени, по истечении которого считается что юзер неактивен

- emit userTimout(); сигнал, индицирующий что юзер был неактивен заданное время

- bool userActiveState() const; // возрващает информацию о том, юзер активен или нет;

функция, позволяющая определить статус пользователя компьютера (неактивен столько то секунд, работает)

Под неактивностью понимается тоже самое, что и в программах типа аськи (не нажимаются клавиши на клавиатуре, не используется мышь).

Совместимость Windows XP, Vista, Windows 7.

Также надо и для Mac. Возможно два исполнителя - один под винду, второй под Mac

PS. Если это делается средствами Qt, то еще лучше, давайте готовое. подсказку я тоже оплачу.

В приват не писать, только в проект или на почту.