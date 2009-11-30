Несколько функций на С++ (срочно)

$50
Прикладное ПОЗавершен3 заявки471 просмотр
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Надо написать несколько функции (а точнее оберток над низкоуровневым API), с использованием Qt,

примерно в таком виде:

- setUserIddleTimeout(int sec); // установка времени, по истечении которого считается что юзер неактивен

- emit userTimout(); сигнал, индицирующий что юзер был неактивен заданное время

- bool userActiveState() const; // возрващает информацию о том, юзер активен или нет;

функция, позволяющая определить статус пользователя компьютера (неактивен столько то секунд, работает)

Под неактивностью понимается тоже самое, что и в программах типа аськи (не нажимаются клавиши на клавиатуре, не используется мышь).

Совместимость Windows XP, Vista, Windows 7.

Также надо и для Mac. Возможно два исполнителя - один под винду, второй под Mac

PS. Если это делается средствами Qt, то еще лучше, давайте готовое. подсказку я тоже оплачу.

В приват не писать, только в проект или на почту.

14 лет назад
Odministrator
Студия 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
okman
Олег 
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$25
1 день
Проявил себя как технически грамотный специалист, программный код с хорошими комментариями. Работа выполнена успешно, претензий по качеству исполнения нет.
Приятный в общении человек. Четко сформулировал задачу, благодаря чему она была выполнена уже на следующий день. Не тянул с оплатой и не придирался к мелочам. Рекомендую !
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