Несколько функций на С++ (срочно)

Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать несколько функции (а точнее оберток над низкоуровневым API), с использованием Qt,
примерно в таком виде:
- setUserIddleTimeout(int sec); // установка времени, по истечении которого считается что юзер неактивен
- emit userTimout(); сигнал, индицирующий что юзер был неактивен заданное время
- bool userActiveState() const; // возрващает информацию о том, юзер активен или нет;
функция, позволяющая определить статус пользователя компьютера (неактивен столько то секунд, работает)
Под неактивностью понимается тоже самое, что и в программах типа аськи (не нажимаются клавиши на клавиатуре, не используется мышь).
Совместимость Windows XP, Vista, Windows 7.
Также надо и для Mac. Возможно два исполнителя - один под винду, второй под Mac
PS. Если это делается средствами Qt, то еще лучше, давайте готовое. подсказку я тоже оплачу.
В приват не писать, только в проект или на почту.
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