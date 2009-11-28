Уменьшить размер файла Excel. Сжать excel-файл.

Если из файла excel sokolplus.ru/SOKOLPRICE_SUPERNEW.rar скопировать и сохранить отдельно только одну вкладку (первую например), она будет весить 200 килобайт.

тем не менее, сам по себе прайс весит 12 мегабайт, в нём 10 вкладок

(возможно, это из-за наличия background-картинки).

пример сжатой страницы www.sokolplus.ru/test13.xls

требуется сжать файл до минимального размера. оплата 1000 рублей.

icq 854637