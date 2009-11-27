Минизадачка - распарсить файлик с автозаменами

Прикладное ПОЗавершен5 заявок263 просмотра
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Десктопная софтина. Небольшое окно программы (запускается с параметром "Всегда наверху"), куда можно драг-н-дропнуть файл: он без дополнительных запросов прогоняется по ряду автозамен и перезаписывается.

Файл - xml для импорта в Wordpress

1. неправильные кавычки ворда ” на стандартные "

2.   на пробел

3. Ищем строки "мультикатегорий" (

14 лет назад
alxin
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Просто, быстро, качественно. Задача выполнена отлично и в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Сотрудничество прошло без проблем, оплата вовремя - рекомендую.
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