Доработка программы на С++

Требования: 1. Вы занимаетесь только моими заданиями, пока мы все не завершим 2. Фриланс – ваше основное занятие. 3. Опыт, знания, портфолио, отзывы. Всего несколько этапов. Оплата за первый – 5000wmr. Оплата только в WMR, после ...